15:08 11 Ноября 2020Политика
Торговое представительство России появится в Сирии
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Россия учреждает торговое представительство в Сирии.
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Россия учреждает торговое представительство в Сирии.
Согласно тексту документа, в столице Сирии Дамаске в течение этого года будет учреждено Торговое представительство России. На фоне этого постановления Министерству промышленности и торговли РФ поручили утвердить структуру и штатное расписание торгпредства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия западных стран в отношении сирийских беженцев антигуманными, сообщил ФАН.
Российская сторона приняла решение о закрытии торговых представительств на Украине и в Литве, сообщил телеканал RT.