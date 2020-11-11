Торговое представительство России появится в Сирии

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Россия учреждает торговое представительство в Сирии.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Россия учреждает торговое представительство в Сирии.

Согласно тексту документа, в столице Сирии Дамаске в течение этого года будет учреждено Торговое представительство России. На фоне этого постановления Министерству промышленности и торговли РФ поручили утвердить структуру и штатное расписание торгпредства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия западных стран в отношении сирийских беженцев антигуманными, сообщил ФАН.

Российская сторона приняла решение о закрытии торговых представительств на Украине и в Литве, сообщил телеканал RT.