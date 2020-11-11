Трамп собирает «группу поддержки» для победы над Байденом в суде

На сторону действующего президента встает все больше и больше американских политиков.

Государственный секретарь США Майк Помпео намекнул сторонникам демократа Джозефа Байдена, что они рано обрадовались «победе» своего кандидата. По словам Помпео, подсчет голосов еще не окончен, а после объявления официальных результатов американцы действительно увидят «плавный» переход власти, однако не в руки команды Байдена.

«Будет плавный переход ко второй администрации Трампа. <…> Мир наблюдает за тем, что происходит, поэтому мы будем считать все голоса. Конституция излагает это довольно ясно, и мир должен иметь полную уверенность в том, что переход, необходимый для обеспечения функционирования государственного департамента, пройдет успешно», — сказал госсекретарь США.

Ранее на стороне Трампа также выступил генеральный прокурор страны Уильям Барр. Он поручил федеральным прокурорам в США проверить нарушения на выборах даже при отсутствии явных свидетельств фальсификаций. После окончания голосования (прошло 3 ноября 2020 года), при подсчете бюллетеней появлялась информация о резких скачках голосов в пользу Байдена. В это же время за Трампа якобы не голосовал ни один человек.

Британское издание The Guardian пишет, что это расследование вызывало шквал негодования у многих американцев, поскольку закон предписывает проводить подобные разбирательства после завершения президентской гонки. Барр, которого сам Трамп назначил на должность американского генпрокурора в феврале 2019 года, презирает такой подход и называет его «пассивным и запоздалым».

Примечательно, что спустя несколько часов после появления информации о расследовании Барра, свой пост добровольно покинул Ричард Пилгер, чиновник Министерства юстиции, курирующий расследование фальсификаций на выборах.

«Ознакомившись с новой политикой и ее последствиями, я должен с сожалением уйти с поста директора отдела по борьбе с избирательными преступлениями», — написал Пилгер в письме коллегам.

Майк Помпео на вопрос журналистов о том, могли ли действительно демократы пойти на массовые фальсификации ради победы Байдена, ответил уклончиво. По его словам, важно обратить внимание на «честные голоса», а не на фальшивые.

«Я уверен, что мы будем считать и дальше. И мы должны считать каждый законный голос, мы должны сделать так, чтобы любой голос, который был незаконным, не был засчитан», — подчеркнул госсекретарь.

В беседе с «Политикой Сегодня» научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин обратил внимание, что претензии Трампа и его сторонников в лице Помпео, Барра и других крупных политических игроков вполне справедливы. И говорить о «победе» Джо Байдена на выборах президента пока рано.

Впрочем, кроме самого Байдена, его команды и нескольких либеральных СМИ об этой победе в США никто и не говорит, напомнил американист:

«Результаты в пользу Байдена объявили как-то слишком заранее, чересчур радостно, чуть ли не злорадно. И про эту "победу" сказали только те СМИ, которые славятся поддержкой Демпартии. Единственное исключение – Fox News, которые раньше поддерживали Трампа. Но ведь много и республиканцев, которые проголосовали за Байдена, переступив через свою партийную принадлежность. Я думаю, что теперь Трамп копит доказательную базу, чтобы потом воспользоваться ей в Верховном суде», — объяснил Кошкин.

Напомним, что 7 ноября кандидат от демократов набрал 270 голосов выборщиков, которые необходимы для победы на выборах президента США. В некоторых СМИ (CNN, The Washington Post, Fox Nes, NBC) моментально вышли материалы о том, что Джо Байден «победил Трампа» и стал 46-м президентом страны.

Действующий глава Белого дома с этим не согласился. Демократы, по мнению Трампа, завалили центры подсчета голосов фальшивыми бюллетенями. Команда Трампа еще 7 ноября подала иски с требованием остановить подсчет голосов в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган, но их сразу же отклонили.

Теперь американскому президенту остается надеяться на Верховный суд, в котором, к слову, шесть из девяти судей занимают условно протрамповскую позицию. Вопросов к подсчетам бюллетеней действительно очень много, подтвердил собеседник «Политики Сегодня». Но ведь и Джо Байден на месте Трампа поступал бы точно также, вне зависимости от того, были фальсификации или нет.

Зная американские законы и традиции западного демократического общества несложно определить последний козырь, которым Дональд Трамп может воспользоваться, добавил Кошкин. Символом передачи власти может стать так называемая «речь признания».

«Это речь о признании собственного поражения. По сути, это крайне символическое выступление, которым один президент передает бразды правления другому. Трамп пока этого не сделал. Если он этого не сделает до 20 января 2021 года, то не сработает один из важнейших инструментов демократии, правопреемственности. А значит и выборы будут считаться неоконченными. Решающее слово будет за Верховным судом, где у Трампа сидят его сторонники, которых он сам же и назначал», — заключил эксперт.

Ранее агрегатор политических опросов RealClearPolitics пересмотрел результаты выборов в США и вычел из копилки выборщиков Джо Байдена 20 голосов. Теперь у демократа (по данным сайта) 259 голосов, а у Трампа 214, чего тоже не хватает до победы на выборах президента.