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14:57   11 Ноября 2020
Политика

Лавров: Россия оказывает дружественную поддержку сирийскому народу

Лавров: Россия оказывает дружественную поддержку сирийскому народу

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил грандиозную работу руководства Сирии по восстановлению государства. Слова министра передал на форуме в Дамаске глава российской делегации.

Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев в ходе Международной конференции по возвращению беженцев, которая проходит в Дамаске, передал приветствия участникам форума от главы российского внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Как отметил Сергей Лавров, Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, ведет огромную работу по восстановлению инфраструктуры. Глава МИД РФ выразил признательность всем собравшимся на конференции в Дамаске делегациям из стран, которым небезразлична судьба Сирии.

"Россия оказывает дружественному народу поддержку. Мы подключаем широкий круг стран к делу восстановления разрушенных объектов, помогаем в организации этой конференции", — сказал Лавров.

Однако восстановление Сирии после войны устраивает не всех. Лавров обратил внимание на политику западных стран, которые демонстрируют антигуманные подходы к сирийским беженцам.

"Некоторые страны хотят решить задачу свержения правительства террористами. На первом плане у них — методы финансово экономического удушения арабской республики. Ограничительные меры, блокировка внешней помощи, препятствие возвращению беженцев и временно перемещенных лиц. Это антигуманные подходы", - подчеркнул российский министр.

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