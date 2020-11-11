Лавров: Россия оказывает дружественную поддержку сирийскому народу

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил грандиозную работу руководства Сирии по восстановлению государства. Слова министра передал на форуме в Дамаске глава российской делегации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил грандиозную работу руководства Сирии по восстановлению государства. Слова министра передал на форуме в Дамаске глава российской делегации.

Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев в ходе Международной конференции по возвращению беженцев, которая проходит в Дамаске, передал приветствия участникам форума от главы российского внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Как отметил Сергей Лавров, Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, ведет огромную работу по восстановлению инфраструктуры. Глава МИД РФ выразил признательность всем собравшимся на конференции в Дамаске делегациям из стран, которым небезразлична судьба Сирии.

"Россия оказывает дружественному народу поддержку. Мы подключаем широкий круг стран к делу восстановления разрушенных объектов, помогаем в организации этой конференции", — сказал Лавров.

Однако восстановление Сирии после войны устраивает не всех. Лавров обратил внимание на политику западных стран, которые демонстрируют антигуманные подходы к сирийским беженцам.