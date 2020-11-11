Миллионы украинцев могут отключить от газа из-за нового закона

Украинский закон «О коммерческом учете газа» может привести к тому, что с 1 января 2021 года от снабжения голубым топливом будут отключены миллионы потребителей по всей стране.

Украинский закон «О коммерческом учете газа» может привести к тому, что с 1 января 2021 года от снабжения голубым топливом будут отключены миллионы потребителей по всей стране.

Об этом пишет украинское издание «Обозреватель», отмечая, что данный закон предписывает всем, кто пользуется газом, до конца текущего года установить счетчики. При этом Киев поставил украинских потребителей под угрозу отключения от газоснабжения, отмечает автор материала.

Многие жители страны, по его словам, не успеют выполнить прописанные в законе требования, а продлить срок установки приборов учета потребления газа власти забыли.

Для того, чтобы выяснить, какие шаги руководство Украины предпринимает для решения данной проблемы, журналисты «Обозревателя» связались с членом парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Анной Скороход, а также с заместителем главы комитета Алексеем Кучеренко. Чиновники поблагодарили журналистов за то, что те напомнили им о трудной для граждан ситуации и пообещали заняться решением проблемы.

По словам главы энергетических жилищных программ Украины «Опоры» Татьяны Бойко, если закон будет действовать без изменений, с 1 января 2021 года, порядка трех миллионов украинских семей могут быть отключены от газоснабжения. А помимо этого, новые правила учета потребления газа, скорее всего, приведут к резкому увеличению платы за голубое топливо.

«Так, если сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, должна платить за 9,8 кубометра (3,28 на человека), то по граничным нормативам придется оплатить уже 29,4 кубометра (9,8 на человека). К примеру, по действующему тарифу сумма в платежке может вырасти с 29,1 до 87,3 гривны. То есть в три раза», — пишет «Обозреватель».

Напомним, ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев стал героем очередного коррупционного скандала. В отношении топ-менеджера, которого заподозрили в хищении газа на сумму примерно 26,3 миллиона долларов, было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».