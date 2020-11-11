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14:48   11 Ноября 2020
Политика

Эрдоган выступил за расширение сотрудничества Турции и РФ в Сирии

Эрдоган выступил за расширение сотрудничества Турции и РФ в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к тесному сотрудничеству с РФ по вопросу Сирии.

Он отметил, что надеется на такой справедливый мир, "как в Карабахе". Утром 11 ноября РФ и Турция подписали Меморандум о создании совместного центра по отслеживанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Обе страны займут место миротворцев и будут активнее сотрудничать с Азербайджаном.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили перемирие в Нагорном Карабахе. Глава Турции назвал соглашение верным шагом по стабилизации ситуации в регионе.

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#россия #сирия #турция

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