Эрдоган выступил за расширение сотрудничества Турции и РФ в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к тесному сотрудничеству с РФ по вопросу Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к тесному сотрудничеству с РФ по вопросу Сирии.

Он отметил, что надеется на такой справедливый мир, "как в Карабахе". Утром 11 ноября РФ и Турция подписали Меморандум о создании совместного центра по отслеживанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Обе страны займут место миротворцев и будут активнее сотрудничать с Азербайджаном.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили перемирие в Нагорном Карабахе. Глава Турции назвал соглашение верным шагом по стабилизации ситуации в регионе.