Жители Еревана требуют отставки Пашиняна из-за подписания соглашения по НКР

Граждане Армении устроили протесты в центре Еревана, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за подписания соглашения по Нагорному Карабаху.

Граждане Армении устроили протесты в центре Еревана, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за подписания соглашения по Нагорному Карабаху.

Протестующие считают, что подписание соглашения с Россией и Азербайджаном о прекращении огня в Карабахе — это предательство со стороны Пашиняна.

Периодически у митингующих с полицией происходят стычки. Сотрудники правоохранительных органов производят точечные задержания протестующих. Жители Еревана продолжают участвовать в массовой акции.