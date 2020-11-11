Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:36   11 Ноября 2020
Политика

Жители Еревана требуют отставки Пашиняна из-за подписания соглашения по НКР

Жители Еревана требуют отставки Пашиняна из-за подписания соглашения по НКР

Граждане Армении устроили протесты в центре Еревана, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за подписания соглашения по Нагорному Карабаху.

Протестующие считают, что подписание соглашения с Россией и Азербайджаном о прекращении огня в Карабахе — это предательство со стороны Пашиняна.

Периодически у митингующих с полицией происходят стычки. Сотрудники правоохранительных органов производят точечные задержания протестующих. Жители Еревана продолжают участвовать в массовой акции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#армения #ереван #пашинян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров