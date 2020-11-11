Вассерман: Зеленский пытается успокоить Украину, взывая о помощи к ФРГ

Просьбой о немецкой вакцине Владимир Зеленский рассчитывает успокоить сограждан после запрета на российские вакцины, считает Анатолий Вассерман.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Германии вакцину от коронавируса. Накануне он обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву препарата, который разрабатывается германской фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer.

Зеленский также поприветствовал достигнутый двумя разработчиками прорыв при создании вакцины и назвал новость о ее скором появлении «обнадеживающей». Кроме того, президент Украины попросил Меркель расширить доступ Украины к вакцине против коронавируса, разрабатываемой в рамках международного фонда COVAX, который проводит закупки и поддерживает создание производственных мощностей.

Примечательно, что перед местными выборами 25 октября Зеленский пообещал Украине собственную «уникальную» вакцину от коронавируса. Тогда президент заверил, что это «не пафос и не популизм». Впрочем, он допустил, что страна купит вакцину у других государств, если они смогут зарегистрировать препарат раньше.

«Она [вакцина — прим.ред.] уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись», — рассказал Зеленский.

Зеленский заявил, что готов принять участие в испытании украинской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, разрабатываемая на Украине вакцина является «уникальной».https://t.co/1oGAmMx64D pic.twitter.com/T8UIV2HBqw — Газета.Ru (@GazetaRu) October 22, 2020

При этом в августе глава государства уверял своих граждан, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцину, однако готова наладить у себя ее производство, если договорится со странами, где они будут созданы.

«Технически у нас никакие вакцины не могли делать. К медикам, ученым - нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин, сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить [вакцину] массово», — сказал тогда Зеленский.

Комментируя непоследовательность и нелогичность президента Незалежной в вопросе вакцины, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что на Украине государство давно отстранено от общественной деятельности.

«В таких условиях власть либо действует против интересов своего народа, либо просто порет чушь. Соответственно, президент Зеленский говорит то, что ему кажется выгодным в данный момент, совершенно не интересуясь тем, что он сам же говорил говорил по тому же вопросу вчера. Если бы государство было связано с какой-то практической деятельностью, ему мы приходилось долгосрочно планировать. Иной раз на годы, а то и десятилетия вперед. И тогда то, что бы говорили государственные деятели, согласовывалось бы с планами. Но когда планов нет, можно говорить что угодно, и нет ответственности за эти слова», — объяснил Вассерман.

Ранее Зеленский, который, к слову, сам заболел коронавирусом, раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Он также назвал препарат «непроверенным средством» и призвал ждать «настоящую вакцину», которую пообещал Евросоюз.

В начале октября президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. После этого министр здравоохранения Украины не исключил закупку вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ.

Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки, потому что она не прошла определенные стадии клинических испытаний. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента, уже объявила охоту за российской вакциной, сообщил украинский блогер и бизнесмен, владелец сети магазинов медицинских товаров «Медтехника» Алексей Давиденко.

Просьбой о германской вакцине Зеленский рассчитывает успокоить сограждан после запрета на российские вакцины, считает Вассерман.

«Народу хочется жить, и его крайне возмущает запрет на одно из важнейших в наши дни средств выживания. Народ надо как-то успокаивать после того, как СГА [США — прим.ред.] запретили Украине покупать какие бы то ни было вакцины в РФ. Вот Зеленский и просит германскую вакцину в надежде, что люди успокоятся», — резюмировал собеседник издания.

Тем временем, Украина бьет антирекорды по суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие 24 часа в стране выявили 10 611 новых случаев COVID-19. Всего на Украине было зафиксировано 504 423 случаев. Отмечается, что большинство заболевших — в Киеве (более 45 тысяч). Количество летальных исходов превысило девять тысяч.

Харьковская область. Инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением лёгких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным. Из одна лампа на весь коридор. Когда медсестра ставит капельницу - больные подсвечивают телефоном. Виноваты москали. pic.twitter.com/XSGkplgqvN — Дневники Жириновского (@mind2500) October 16, 2020

В украинских больницах для приема больных выделено 44 тысяч коек. На начало ноября их заполняемость составила 65%. Однако, по утверждению врачей некоторых медучреждений, мест давно нет. Например, в Харькове на 530 мест приходится 560 пациентов. В области больничными койками приходится заполнять коридоры.

Украину разделили на эпидемиологические зоны. «Красный», самый высокий уровень опасности, был объявлен в 112 административных единицах, что также превысило максимум с начала пандемии. Кабмин ввел в стране «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 по 30 ноября.

Ранее украинский политолог Андрей Окара объяснил «Политике Сегодня», почему на Украине ухудшается эпидемиологическая обстановка.