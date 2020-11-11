Закон о повышенной ставке НДФЛ приняли в Госдуме

Увеличение налоговой ставки некоторым российским гражданам было принято в Государственной думе в ходе третьего чтения.

Увеличение налоговой ставки некоторым российским гражданам было принято в Государственной думе в ходе третьего чтения.

Законопроект направлен на изменение размера НДФЛ с 13% до 15%. Это касается физических лиц с доходами выше 5 млн рублей в год. Налог будет увеличен с 2021 года.

Инициатива разрабатывалась по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Полученные средства государство направит на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.