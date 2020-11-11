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14:25   11 Ноября 2020
Экономика

Закон о повышенной ставке НДФЛ приняли в Госдуме

Закон о повышенной ставке НДФЛ приняли в Госдуме

Увеличение налоговой ставки некоторым российским гражданам было принято в Государственной думе в ходе третьего чтения.

Законопроект направлен на изменение размера НДФЛ с 13% до 15%. Это касается физических лиц с доходами выше 5 млн рублей в год. Налог будет увеличен с 2021 года.

Инициатива разрабатывалась по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Полученные средства государство направит на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

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#налог #ставка #ндфл

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