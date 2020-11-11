Путин заявил о модернизации системы управления ядерными силами

Президент России Владимир Путин прокомментировал создание нового состава системы управления ядерными силами.

Президент России Владимир Путин прокомментировал создание нового состава системы управления ядерными силами.

По словам российского лидера, необходимо постоянно работать над живучестью системы управления ядерными силами, даже в случае нанесения ядерного удара. Он подчеркнул, что какими бы современными ни были системы управления ядерными силами, их необходимо модернизировать на постоянной основе.