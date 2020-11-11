Информация о шикарных банкетах Ефремова в СИЗО оказалась недостоверной

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг информацию о шикарных банкетах Михаила Ефремова в СИЗО-5, передает РЕН ТВ.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг информацию о шикарных банкетах Михаила Ефремова в СИЗО-5, передает РЕН ТВ.

По словам представителя ОНК, артист заказывал то же самое, что имеет право заказать любой другой заключенный. Так он прокомментировал слухи о застольях Ефремова в московском СИЗО-5.

"В разных СМИ появилась информация, что Ефремов, когда сидел в СИЗО-5 "Водник", заказывал деликатесные продукты, чуть ли не гуся с яблоками из ресторана заказал, а еще "проставлялся" перед сокамерниками, угощая их изысканной пищей", — сказал Мельников.

Он добавил, что назвать покупки актера "шикарными" — это серьезное преувеличение.

Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП в центре Москвы и доставлен в белгородскую колонию для отбывания наказания.