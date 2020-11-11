Более 250 тысяч коек развернуто в России для лечения больных коронавирусом

Более 250 тысяч коек развернуто на территории РФ для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Более 250 тысяч коек развернуто на территории РФ для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Из 253,4 тысячи развернутых койко-мест для подхвативших коронавирусную инфекцию пациентов свыше 30 тысяч оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких, а 138 тысяч — подачей кислорода, заявила Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы.

По состоянию на 11 ноября в России выявлено в 1 836 960 случаев COVID-19. Скончались с диагностированной инфекцией за время пандемии 31 593 пациента. Выздоровели всего 1 369 357 человек.