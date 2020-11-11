Президент Сирии выступил с видеообращением к участникам конференции по беженцам

Президент Сирии Башар Асад выступил с видеообращением к участникам конференции по вопросу возвращения беженцев.

Президент Сирии Башар Асад выступил с видеообращением к участникам конференции по вопросу возвращения беженцев.

В начале своего онлайн-выступления Асад поблагодарил Россию и Иран за помощь в сохранении Сирии. Он также высказал слова благодарности странам, которые приняли беженцев из САР и дали им жилье и рабочие места.

"Некоторые страны на Западе превратили их из гуманитарной проблемы в политический козырь. Вместо того, чтобы работать над созданием благоприятных условий для возвращения, они делают наоборот", — цитирует сирийского лидера Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам Асада, миллионы людей погибли из-за желания некоторых стран распространить терроризм в Сирии. Он назвал вопрос с беженцами национальной проблемой, так как власти упорно работают над этим, и работы еще очень много.

"В Сирии на протяжении многих веков отсутствовала массовая эмиграция. Западные режимы способствовали ее возникновению, возникновению феномена беженцев. Это сделали они во главе с США", — подчеркнул президент САР.

Асад добавил, что Правительство Сирии предоставляет беженцам льготы и гарантии возвращения домой, восстанавливает инфраструктуру, чтобы люди жили в приемлемых условиях.