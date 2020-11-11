Le Point: дипломатический маневр в Карабахе стал победой России

Заключенное Арменией и Азербайджаном соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе стало дипломатической победой Москвы.

Заключенное Арменией и Азербайджаном соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе стало дипломатической победой Москвы.

Об этом пишут французские СМИ, приводя мнение экспертов о последних событиях в Карабахе, и в частности о заключенном при посредничестве России соглашении о прекращении огня, в котором также прописан ввод в регион российского миротворческого контингента.

Авторы французской газеты le Point отмечают, что период с 27 сентября 2020 года, когда в Карабахе начались боевые действия, до 10 ноября, когда было заключено соглашение о прекращении огня, стал очень тяжелым для Армении и Азербайджана. Эти страны пережили очень тяжелую осень и только при посредничестве России им удалось договорится о перемирии.

«Россияне — главные победители, так как им удалось вывести Турцию из этой дипломатической игры. Москва снова становится региональным арбитром, ключи к окончательному урегулированию ситуации находятся в руках президента России Владимира Путина», — приводит издание «ПолитЭксперт», выдержки из французского материала.

При этом газета приводит мнение эксперта по Кавказу Гайдза Минасяна, который считает, что перед Россией одновременно стояло несколько сложных задач. Помимо того, что Москва стремилась урегулировать военный конфликт и достичь мира в регионе, ей еще нужно было не испортить отношения со всеми противоборствующими сторонами.

В итоге именно Россия сыграла важнейшую роль в процессе урегулирования, при этом она смогла вывести из игры Турцию и укрепить свои позиции в Закавказье. А значит маневр Москвы обернулся серьезной дипломатической победой России, подчеркивает аналитик.

«Россиянам потребовалось время, чтобы оценить ситуацию. Они хотели сохранить две вещи: свои отношения с Турцией, которая является партнером во многих областях, и свои довольно хорошие связи с Азербайджаном», — добавляет также Минасян.

Напомним, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь с 9 на 10 ноября выступили с совместным заявлением, объявив о заключении соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

По условиям подписанного сторонами соглашения армянские и азербайджанские войска остаются на занимаемых ими позициях, а между ними на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы. Командование российской миротворческой миссии будет размещено в городе Степанакерт.