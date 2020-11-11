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13:39   11 Ноября 2020
Политика

Российские делегаты в Сирии подпишут восемь меморандумов о сотрудничестве

Российские делегаты в Сирии подпишут восемь меморандумов о сотрудничестве

Представители России и Сирии подпишут восемь меморандумов в различных сферах на полях Международной конференции по возвращению беженцев в САР.

Глава российско-сирийского межведомственного координационного штаба Михаил Мизинцев заявил, что на полях Международной конференции по возвращению беженцев в Дамаске российские и сирийские представители подпишут восемь меморандумов о сотрудничестве в сфере энергетики, просветительской деятельности и таможенного союза.

В Дамаске 11 и 12 ноября проходит Международная конференция по возвращению беженцев в Сирию. В форуме принимают участие делегаты из 27 стран, в том числе из России.

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#россия #сирия #мизинцев

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