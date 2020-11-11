Ученые назвали хороший и плохой сценарии развития пандемии COVID-19

Специалисты со всего мира выделили три версии окончания пандемии коронавируса с хорошим и плохим исходами, передает SM-News.

Специалисты со всего мира выделили три версии окончания пандемии коронавируса с хорошим и плохим исходами, передает SM-News.

Первый сценарий предусматривает сокращение числа новых случаев коронавируса при массовой вакцинации жителей планеты. Второй сравнивает вирус со свиным гриппом, когда им заболело около полутора миллиардов человек, после чего болезнь стихла.

Самый пессимистичный сценарий является и самым маловероятным. Человечество может смириться с коронавирусом, как с гриппом, и изобретать новые вакцины от него.

Ранее был найден новый способ отчистки поверхностей от коронавируса. Ученые предложили уничтожать патоген холодной атмосферной плазмой.