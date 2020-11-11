Михаил Ефремов переквалифицируется из актера в швею или пекаря

Отбывающему наказание в белгородской колонии Михаилу Ефремову предложили работу пекаря или швеи, передает ТАСС.

Отбывающему наказание в белгородской колонии Михаилу Ефремову предложили работу пекаря или швеи, передает ТАСС.

Одним из условий условно-досрочного освобождения, в котором заинтересован артист, является необходимость работать или освоить какую-то полезную специальность. В исправительной колонии №4 Белгородской области Ефремов может пройти профильное обучение и заняться пошивом одноразовых медицинских костюмов или выпечкой хлеба. Также актеру могут предложить работу в тюремном клубе.