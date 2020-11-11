Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:36   11 Ноября 2020
Общество

Михаил Ефремов переквалифицируется из актера в швею или пекаря

Михаил Ефремов переквалифицируется из актера в швею или пекаря

Отбывающему наказание в белгородской колонии Михаилу Ефремову предложили работу пекаря или швеи, передает ТАСС.

Одним из условий условно-досрочного освобождения, в котором заинтересован артист, является необходимость работать или освоить какую-то полезную специальность. В исправительной колонии №4 Белгородской области Ефремов может пройти профильное обучение и заняться пошивом одноразовых медицинских костюмов или выпечкой хлеба. Также актеру могут предложить работу в тюремном клубе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#колония #ефремов #работы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров