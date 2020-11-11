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13:29   11 Ноября 2020
Политика

В Госдуме приняли законопроект о структуре и полномочиях Госсовета РФ

В Госдуме приняли законопроект о структуре и полномочиях Госсовета РФ

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о Государственном совете РФ, который закрепляет статус, структуру и полномочия конституционного органа.

Президент России Владимир Путин внес документ в нижнюю палату 14 октября. Законопроект направлен на реализацию положения в конституции, по которому глава страны формирует Госсовет РФ для обеспечения функционирования и взаимодействия органов общественной власти.

Президент будет главой Госсовета. Его члены по должности — это премьер-министр, спикеры Совета Федерации страны и Государственной думы, руководитель Администрации президента России и губернаторы регионов. В Госсовете будут рассматриваться проекты федеральных законов и указов президента, передает телеканал "360".

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