Главные лица страны поздравили "Российскую газету" с 30-летием

Президент России Владимир Путин и глава кабмина Михаил Мишустин поздравили работников издания со значимой датой.

Президент России Владимир Путин и глава кабмина Михаил Мишустин поздравили работников издания со значимой датой.

Кремль опубликовал телеграмму со словами поздравления президента страны Владимира Путина в адрес коллектива "Российской газеты". Сегодня издание отмечает свое 30-летие. Глава государства отметил, что за это время газета стала одним из самых авторитетных изданий на отечественном медиарынке.

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив "Российской газеты" с 30-летием издания. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Активно участвуя в продвижении общенациональной информационной повестки, в обеспечении деятельности законодательной и исполнительной власти, "Российская газета" всегда открыта для диалога, "обратной связи" с аудиторией, живо реагирует на ее запросы, расширяет линейку печатных и интернет-проектов, готовит качественные, интересные, актуальные материалы", — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что успех издания — это прежде всего заслуга талантливого, преданного и увлеченного коллектива. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также отметил профессионализм и талант команды газеты. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.