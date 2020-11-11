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13:13   11 Ноября 2020
Политика

Мишустин поблагодарил Артемьева за 16 лет работы в ФАС

Мишустин поблагодарил Артемьева за 16 лет работы в ФАС

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил благодарность главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву за работу. Об этом пишут СМИ.

Игорь Артемьев проработал в должности руководителя ФАС 16 лет. Михаил Мишустин поблагодарил его за службу и предложил новую должность. Глава ФАС принял предложение стать помощником премьера. Министр также выдвинул кандидатуру Максима Шаскольского на пост главы ФАС.

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#фас #артемьев #мишустин

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