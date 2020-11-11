13:13 11 Ноября 2020Политика
Мишустин поблагодарил Артемьева за 16 лет работы в ФАС
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил благодарность главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву за работу. Об этом пишут СМИ.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил благодарность главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву за работу. Об этом пишут СМИ.
Игорь Артемьев проработал в должности руководителя ФАС 16 лет. Михаил Мишустин поблагодарил его за службу и предложил новую должность. Глава ФАС принял предложение стать помощником премьера. Министр также выдвинул кандидатуру Максима Шаскольского на пост главы ФАС.