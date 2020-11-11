Создана самая подробная 3D-модель коронавируса

Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса, передает официальный сайт учреждения.

Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса, передает официальный сайт учреждения.

Во время создания модели были использованы снимки, сделанные с помощью микроскопа, и базы данных белков. По словам ученых, их копия воссоздана до уровня атомов и учитывает детали, которые ранее невозможно было увидеть.

Ученые выразили надежду, что их разработка поможет подробнее изучить детали коронавируса и ускорит создание лекарств от него.

Ранее был назван самый точный тест для диагностики коронавируса. Минздрав России признал использование экспресс-тестов для выявления COVID-19 наиболее эффективным из-за быстрого результата.