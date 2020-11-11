12:47 11 Ноября 2020Армия
В Кремле пообещали дополнительно уточнить функции миротворцев ВС РФ в НКР
Функции миротворцев, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, еще нужно уточнить. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Функции миротворцев, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, еще нужно уточнить. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что предстоит уточнить вопрос об охране религиозных или культурных объектов в Нагорно-Карабахской Республике. Функции миротворцев еще не конкретизировали. Песков не сообщил, что именно войдет в обязанности российских миротворцев в Карабахе.