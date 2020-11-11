Ничье старичье: миллиардер Грудинин решил выселить пенсионеров Совхоза им. Ленина

Павел Грудинин бросил на произвол судьбы сразу двести пенсионеров Совхоза имени Ленина. Люди расстроены и считают, что олигарх им мстит.

Павел Грудинин бросил на произвол судьбы сразу двести пенсионеров Совхоза имени Ленина. Люди расстроены и считают, что олигарх им мстит. Ситуация до боли похожа на все последние выходки миллиардера. В причинах отсутствия милосердия Грудинина разбирались корреспонденты «Политики Сегодня».

Социальные сети «красного барина» пестрят постами про поддержку жителей поселка. Но от внимательного взгляда фальшь не ускользнет. То Грудинин обещает бороться за светлое будущее детей, а на деле — «кидает» школьников по мелочам. Теперь решил отомстить пенсионерам за то, что они хотят для себя немного комфорта. Эта история начиналась задолго до осени 2020 года.

Много лет назад «клубничный» олигарх выделил под клуб пенсионеров «Золотая осень» небольшое помещение в жилом доме. Клуб стал вторым домом для двух сотен пожилых людей. Здесь проходят встречи, концерты, чаепития — то, что делает жизнь стариков насыщенной. Когда миллиардер-махинатор вляпался в скандальные истории, люди хотели знать правду. Но интерес к мутным делам олигарха вышел боком. Депутат Александр Баюклин вспоминает, что все шло хорошо, пока старики не стали задавать вопросы.

«Бабушки – народ въедливый, и не раз я слышал вопросы по поводу происходящего с ЗАО и с его директором. Но, оказалось, что это табу. Никто не смеет интересоваться правдой и поминать всуе светлое имя “кандидата в президенты”! Поэтому несколько раз впоследствии в беседах вскользь проскакивало недоумение. Оказывается, господин Грудинин П. несколько раз прямо и через приближенных передавал участникам клуба настоятельное требование прекратить любое общение с нашим движением “За совхоз! За людей! За достойное будущее!”. Особенное раздражение у несостоявшегося “президента” вызывали наши поездки по храмам Подмосковья, в организации которых принимал активное участие новый акционер – ЗАО “РОТА-АГРО”», — поделился депутат мнением о причинах мести пенсионерам.

Клубом для стариков мог бы заняться Центр Культуры Совхоза имени Ленина (его в поселке называют просто – ДК). Но у ДК хватает своих проблем. К тому же там есть свое расписание, и заниматься проблемами пенсионеров некому, да и не особенно хочется. Другого подходящего помещения в поселке не найти. По всему выходит, что клуб окажется после Нового года на улице. Это известие очень расстраивает пенсионеров.

«Я хотела бы посмотреть в глаза Паше и спросить – кто за тебя вступится, и кто поддержит, если будут трудности? Он окончательно пошел “в разнос”. Разве мы виноваты перед ним в чем-нибудь? Выгнать клуб не сложно, а вот вернуть уважение к себе Грудинину уже вряд ли удастся. Ему никто не верит», — говорит одна из участниц клуба «Золотая Осень», пожелавшая остаться инкогнито.

Люди испуганы. Они пока еще зависят от подчиненных Грудинина, а те, нередко, просто измываются над стариками.

«Эти люди живут в основном в старых домах. В небольших квартирках. И большей частью живут одиноко. Поход в клуб — это ежедневный ритуал. Это знакомые, а для многих это родные лица за вечерним чайком. Это неспешные разговоры, еще один день, проведенный не в одиночестве. Это чем-то напоминает родной школьный класс, куда все мы в детстве спешили с утра. Помните школьное утро, минуты перед первым уроком и тепло, которое наполняло класс с приходом каждого из нас? И вот этот класс, класс беспомощных стариков вышвырнули на улицу. “Достойный” поступок для претендента на пост “Отца нации”. Ничего не скажешь», — сокрушается Баюклин.

Две сотни стариков остались без полноценной общественной жизни. Как это скажется на их здоровье? Скорее всего плохо. Грудинин делает все, чтобы жизнь в поселке стала невыносимой. Пока ему это удается.