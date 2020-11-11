Экономист предрек США дефолт после победы Байдена из-за госдолга

Экономист Василий Колташов полагает, что мир будет есть бургеры с картошкой без Америки после победы демократа.

Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах приведет к ослаблению курса доллара. С таким прогнозом выступили аналитики Citi Private Bank, передает CNBC.

Сообщается, что 6 ноября индекс доллара США достиг минимума с начала сентября. В дальнейшем он продолжил снижаться. Впрочем, для мировых финансовых рынков у экспертов позитивный прогноз: Байден считается более предсказуемым политиком, по сравнению с Дональдом Трампом. Демократ, как ожидают специалисты, остановит торговые войны с Китаем и рост тарифов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» предрек скорое обрушение американской экономики в целом. По его словам, это произойдет «разными тропами»: либо при обвале фондового рынка, либо — доллара.

«США исчерпали то, что казалось неисчерпаемым — денежная эмиссия и огромные вливания в финансовую сферу, которые подрывали реальную экономику: чем дальше, тем больше. Поэтому вопрос не в Байдене, а в решении, которое примут американские элиты», — полагает Колташов.

Как объяснил эксперт, власти США могут прекратить денежные вливания в бюджет, перестав заимствовать средства у Федеральной резервной системы (ФРС) — американского аналога Центробанка. Это приведет к наращиванию государственного долга, который, по словам Колташова, «и так уже безграничен».

«В этом случае все это рухнет. Мы увидим корпоративные дефолты, дефолты американского правительства, потому что если не наращивать долг, то нечем платить имеющийся долг. И просто США не справятся с одним из важнейших направлений государственной политики: военно-политическими комплексами. Обвалится фондовый рынок, ценные бумаги. Последует фиаско всей этой пирамиды. В этом случае доллар бы тоже дешевел», — не сомневается экономист.

Впрочем, такой сценарий больше характерен для кризиса XIX века, констатировал Колташов. В современных условиях следует ожидать, что при Джо Байдене не произойдет сокращения денежных вливаний в государственный бюджет со стороны ФРС, однако и при этих условиях доллар будет падать.

Прогнозы экспертов относительно снижения геополитических рисков при Байдене собеседник агентства не разделяет. По его словам, на геополитику у властей попросту не будет денег.

«Они могут говорить об этом сколько угодно. Но после того, как [экс-президент США] Барак Обама произнес свою знаменитую фразу, про то, что правила мировой экономики должны писать только США — и при этом началась война санкций — по сути перестал существовать вашингтонский консенсус, как глобальное элитарное соглашение. Его больше нет. Опереться больше не на что», — заверил Колташов.

По мнению эксперта, это не позволит Байдену начать вести конструктивный диалог с другими странами. США, которые играли роль «глобального рыночного тягача», давно буксуют на мировом рынке.

«Как они собираются это делать, когда уже пошла поляризация и борьба? Согласно вашингтонскому консенсусу, США тянут за собой всю мировую экономику. Но они этого не делают, а сами проваливаются. И что они теперь хотят сказать: “Ребята, давайте жить дружно”? Играть по старым правилам, которые при Обаме отменили? Если вы не генерируете рост мировой экономики, а одну нестабильность, то в чем ваша ценность для других стран?» — задается вопросами Колташов.

В конечном итоге США ожидает негативный сценарий развития событий после прихода Байдена к власти. Падение доллара вызовет снижение номинальной ценности всего, что принято называть национальным богатством США — всех корпораций и ценных бумаг, не сомневается эксперт.

«Американцам уже даже предложить нечего. Их потребительские стандарты — мы их и так уже приняли. Мы будем есть бургеры с картошкой и без вас. Нам для этого США вообще не нужны. Единственное, что в США пропорции ценности товаров станут более адекватными: недвижимость по отношению к куриным окорочкам будет дешевле», — спрогнозировал собеседник издания.

Кроме того, Колташов допустил, что ослабление доллара может протекать либо продолжительно, либо произойти одномоментно. Все зависит от политики ФРС. Впрочем, его падение может вызвать девальвацию других валют на мировом рынке.

«Не факт, что он будет слабеть ко всем валютам. Это, собственно говоря, ситуация 1970-х, когда после него посыпались остальные валюты. Преимуществами, которые Америка получала, было сложно воспользоваться. Если какие-то валюты не будут валиться, например, рубль, то это может привести к притоку капиталов в нашу экономику», — подытожил экономист.

Ранее западные экономисты пришли к выводу, что продавать доллары и покупать рубли будет целесообразно после победы на президентских выборах Дональда Трампа. По их словам, резкое падение рубля с начала осени связано с опасениями прихода к власти Джо Байдена и возможных санкций. При этом выигрыш республиканцев делает рубль абсолютным лидером.