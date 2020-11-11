Джаралла: Украина готовится к войне против России после победы Байдена

Власти страны рассматривают новый закон о переселении военнопленных.

Киев рассматривает возможность принудительно задерживать и переселять россиян на территории Украины. Соответствующий законопроект под номером 4327 уже внесен в Верховную раду. В нем прописано, что в случае начала боевых действий граждан РФ могут отселить на «определенные территории».

«Кабинет министров предлагает Верховной Раде предоставить Генеральному штабу Вооруженных сил право интернировать граждан, которые грозят нападением на Украину или осуществляют против нее агрессию, во время действия особого периода. <…> Решение об интернировании может приниматься, если эти граждане, по данным СБУ, угрожают национальной безопасности и с учетом, что интернирование абсолютно необходимо для военной безопасности», — сообщает портал «Українські Новини».

Автором инициативы стал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он предложил Службе безопасности Украины (СБУ) отслеживать и выявлять лица, которые могут «угрожать нацбезопасности», а после передавать данные о них Генеральному штабу. Тот, в свою очередь, уже будет решать вопрос об интернировании.

Напомним, термином «интернирование» называют принудительное задержание и переселение граждан одной страны на территории другой, но с одним условием – между этими странами идет война. Места, куда будут отправляться задержанные, определят местные органы власти. Для пленных же будут создавать специальные охраняемые лагеря.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что из украинского бюджета выделят деньги на обеспечение интернированных. В него будут входить лечение, одежда, питание, а также «жилищно-бытовые и культурные услуги». Пока на одного интернированного предложено тратить по 2 800 долларов в год.

Для военнопленных предусмотрели отдельную систему денежного обеспечения, которая зависит от звания задержанных бойцов. Для высоких рангов сумма составит 873 доллара в год, для рядовых должностей – всего около 100 долларов. При этом предполагается, что процедуру интернирования можно будет оспорить «в порядке, предусмотренном законодательством».

В беседе с «Политикой Сегодня» крымский политический эксперт Владимир Джаралла объяснил, что такая инициатива говорит только об одном: Украина готовится к полномасштабным военным действиям против России.

«Этот законопроект говорит о том, что Киев постепенно готовится к военной операции на Донбассе и в Крыму. Хотя нужно помнить, что операция в Крыму будет прямым объявлением войны России. Эта инициатива, по сути, является правовым обеспечением последствий самой военной операции. Других причин я не вижу», — сообщил эксперт.

При этом не обошлось и без вмешательства западных кураторов Киева, считает специалист. Ведь такая «удивительная тяга к законности» и юридическому оформлению подобных действий характерна как раз для США. Спустя время за эти «законодательные крючки» можно будет цепляться для решения судьбы тех или иных военнопленных или задержанных гражданских.

Учитывая те события, которые сейчас происходят в США, добавил Джаралла, сомневаться в этом не приходится. Ранее высказывались предположения, что победа демократа Джо Байдена приведет к обострению ситуации на Украине. Сейчас, когда Байден досрочно заявил о своем лидерстве и даже произнес «победную речь», решение вопросов по интернированным россиянам можно назвать вполне логичным.

С Украиной у кандидата от Демократической партии особые отношения: он не раз называл себя «близким другом Украины», семь раз приезжал в страну в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы, а его сын Хантер Байден находился в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma и зарабатывал там пятизначные суммы в долларах аккурат в тот момент, когда Байден-старший помогал Киеву «снизить газовую зависимость от России».

«Законопроект, который предложили в Киеве, должен быть тщательно проверен с юридической точки зрения. Со стороны российского Министерства иностранных дел было бы неплохо провести эту работу, донести до граждан РФ, проживающих на Украине, о тонкостях этой инициативы. Но если война неизбежна, то к ней надо готовиться. С политической точки зрения такой шаг говорит о полном идеологическом банкротстве нынешней украинской власти», — подчеркнул Джаралла.

Крымский политолог заключил, что большинство жителей Украины уже ничего не ждут от действующей власти. Завуалированная подготовка к войне приведет к окончательной утрате доверия со стороны украинцев.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

7 ноября 2020 года Байден по информации американских СМИ набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в президентской гонке. The Washington Post, CNN и NBC с поправкой на «прогнозируемый результат» выдали информацию о том, что Байден становится новым, 46-м президентом в истории Соединенных Штатов.