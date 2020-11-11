Ветераны организовали поиски "чупакабры" в Удмуртии

Глава поселения Малая Венья совместно с ветеринарами проверяет информацию о появлении на территории населенного пункта "чупакабры", пишет РИА Новости.

Глава поселения Малая Венья совместно с ветеринарами проверяет информацию о появлении на территории населенного пункта "чупакабры", пишет РИА Новости.

Журналисты узнали об организованной в Удмуртии проверке от главы республики Александра Бречалова. В ходе прямого эфира он озвучил сообщение одной из жительниц села Малая Венья. Женщина пожаловалась руководителю республики на "чупакабру", которая якобы потрошит в районе кур и кроликов.

Чтобы разобраться в случившемся, глава Удмуртии поручил организовать в селе Малая Венья проверку. Соответствующую информацию о начале разбирательства подтвердил пресс-секретарь администрации Завьяловского района Константин Садыков. Также он заявил, что официальное объяснение случившемуся будет дано уже в ближайшее время.