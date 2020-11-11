Губернатор Флориды разрешил сбивать и расстреливать активистов BLM

Новый закон позволит гражданам смелее защищать свою собственность с оружием в руках

Губернатор Флориды Рон ДеСантис разработал новый законопроект, который расширит практику применения закона штата «Отстоять свою землю». Если поправки вступят в силу, то гражданам будет позволено стрелять по мародерам при малейших подозрениях на посягательство на их бизнес.

Законопроект призван предотвратить «беспорядочные собрания с применением насилия» и помехи ведению бизнеса, которые описываются как попытки кражи со взломом в пределах 500 футов (около 150 метров) от мест таких собраний.

ДеСантис суров и к тем, кто перекрывает дороги. Водителей предлагается избавить от уголовного преследования, если те непреднамеренно травмируют или даже собьют насмерть протестующих на проезжей части. Кроме того, губернатор предлагает ограничить полномочия местных сил самоуправления в части решений о сокращении бюджета полиции.

Такие жесткие поправки губернатора стали ответом на месяцы погромов и протестов Black lives matter («Жизни темнокожих важны» — англ.), которые вспыхнули в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

Рон ДеСантис — республиканец и ярый сторонник президента США Дональда Трампа. Он выступает против регулирования огнестрельного оружия и имеет самый высокий рейтинг от Национальной стрелковой ассоциации.

«Очень редко ограничения на огнестрельное оружие затрагивают преступников. На самом деле они влияют только на законопослушных граждан» — считает губернатор.

Ранее историк Евгений Понасенков призвал активистов BLM преклонить колено перед Европой и уехать в Африку.