Террористы лишили зрения сотрудницу полиции за непослушание отцу

Неизвестные напали на жительницу провинции Газни в Афганистане. Злоумышленники стреляли в девушку и выкололи ей глаза.

Неизвестные напали на жительницу провинции Газни в Афганистане. Злоумышленники стреляли в девушку и выкололи ей глаза.

Пострадавшая женщина является сотрудницей местной полиции. Она считает, что напавшие на нее являются участниками террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ), сообщает Life со ссылкой на Reuters.

Как стало известно, на 33-летнюю жительницу Афганистана напали трое неизвестных около полицейского участка в провинции Газни, где девушка работала в криминальном отделе. Преступники приехали на мотоцикле, выстрелили в жертву и нанесли несколько ударов ножом.

По словам потерпевшей, за инцидентом стоит ее отец, который был категорически против, чтобы дочь работала вне дома, и дал террористам копию удостоверения личности дочери. Отца потерявшей зрение девушки задержали.