МИД РФ прокомментировал отказ США от участия в конференции по беженцам

Глава МИД России Сергей Лавров высказался об отказе американских коллег участвовать в международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев.

Глава МИД России Сергей Лавров высказался об отказе американских коллег участвовать в международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев.

Лавров заявил, что подобное поведение властей США свидетельствует о двойных стандартах в отношении Сирии, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел России пояснил, что отказ от участия в гуманитарном форуме в Дамаске "известного круга стран во главе с США" ничем не оправдан, а также указал на их попытки помешать проведению мероприятия. Лавров подчеркнул, что, ведя себя таким образом, США пытаются сделать Сирию заложницей "узкокорыстных геополитических интересов".