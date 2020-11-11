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11:55   11 Ноября 2020
Общество

МИД РФ прокомментировал отказ США от участия в конференции по беженцам

МИД РФ прокомментировал отказ США от участия в конференции по беженцам

Глава МИД России Сергей Лавров высказался об отказе американских коллег участвовать в международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев.

Лавров заявил, что подобное поведение властей США свидетельствует о двойных стандартах в отношении Сирии, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел России пояснил, что отказ от участия в гуманитарном форуме в Дамаске "известного круга стран во главе с США" ничем не оправдан, а также указал на их попытки помешать проведению мероприятия. Лавров подчеркнул, что, ведя себя таким образом, США пытаются сделать Сирию заложницей "узкокорыстных геополитических интересов".

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