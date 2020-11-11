Воробьев открыл движение по третьему участку ЦКАД в Подмосковье

Торжественное открытие движения по третьему участку ЦКАД между М11 "Нева" и М7 "Волга" прошло в Московской области.

Торжественное открытие движения по третьему участку ЦКАД между М11 "Нева" и М7 "Волга" прошло в Московской области.

Как передает телеканал "360", в мероприятии приняли участие глава региона Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин. Воробьев отметил, что ЦКАД должна разгрузить прилегающие к Москве дороги, а также сделать движение более удобным.

Он напомнил, что строительство было завершено в непростое время, связанное с пандемией коронавируса. Воробьев рассказал, что ждет открытия следующих участков, так как "лучше победы следующая победа".

Ранее появилась информация, что Подмосковье в декабре станет площадкой для тестирования системы беспилотного вождения в потоке. По итогам исследования разработают единый технический стандарт обмена данными.