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11:50   11 Ноября 2020
Общество

Башар Асад назвал преграды, мешающие возвращению беженцев в Сирию

Башар Асад назвал преграды, мешающие возвращению беженцев в Сирию

Серьезные преграды для возвращения беженцев в Сирию отметил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Он считает проблему беженцев национальной, как сообщил ТАСС.

Открытие 11 ноября в Дамаске Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам положило начало решению проблемы 6,5 миллиона сирийцев, вынужденно покинувших родину. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад отметил, что экономическая блокада Сирии является одной из серьезных причин, по которой сирийские беженцы не могут вернуться домой. Он считает проблему беженцев не только гуманитарной, но и национальной.

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#башар асад #сирийские беженцы #конференции по беженцам

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