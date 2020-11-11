Нижегородский журналист получил штраф 300 тысяч рублей за фейки о COVID-19

Журналиста и администратора Telegram-каналов Александра Пичугина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейки о коронавирусе в Нижнем Новгороде, передает РЕН ТВ.

Журналиста и администратора Telegram-каналов Александра Пичугина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейки о коронавирусе в Нижнем Новгороде, передает РЕН ТВ.

Суд признал виновным Пичугина в распространении недостоверной информации о COVID-19, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан. Ему позволили выплатить штраф с рассрочкой на десять месяцев.

По данным следствия, журналист сделал публикацию, в которой писал об "организованной акции по инфицированию людей смертельно опасной болезнью". Решение еще не вступило в силу, у защиты журналиста есть шанс, чтобы подать апелляцию.