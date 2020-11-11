Пенс призвал республиканцев активизировать борьбу за Сенат

Борьба за большинство в Сенате США продолжается. От того, за кем он будет, зависит работа главы государства. Вице-президент США Майкл Пенс призвал соратников работать активнее.

Борьба за большинство в Сенате США продолжается. От того, за кем он будет, зависит работа главы государства. Вице-президент США Майкл Пенс призвал соратников работать активнее.

Вице-президент США республиканец Майкл Пенс провел закрытую встречу с сенаторами-однопартийцами. Об этом сообщает газета The Hill. На встрече заместитель Трампа призвал соратников помочь кандидатам от партии в гонке на выборах в Сенат. Об этом после встречи Пенс и сам написал в своем Twitter.

"Сегодня состоялась прекрасная встреча с сенаторами! Сказал им: "Мы продолжим борьбу до тех пор, пока не будет подсчитан каждый избирательный бюллетень за президента Дональда Трампа"", — сказал Пенс.

Во вторник газета Politico сообщила о победе сенатора-республиканца Тома Тиллиса в штате Северная Каролина, что увеличило шансы республиканцев на сохранение их контроля над Сенатом. Таким образом, сейчас у республиканцев 49 мест в верхней палате против 48 у демократов. Вопрос контроля над Сенатом будет решаться 5 января 2021 года во время второго тура выборов в штате Джорджия, где на кону стоят сразу два места.