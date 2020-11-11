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11:29   11 Ноября 2020
Армия

Делегации из 27 стран участвуют в конференции по беженцам в Дамаске

Делегации из 27 стран участвуют в конференции по беженцам в Дамаске

Международная конференция по внутренне перемещенным лицам и беженцам началась в Дамаске, в ней приняли участие 27 государств. Такое сообщение появилось в СМИ.

Россия, Китай, Ливан, Иран, Пакистан, Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты стали участниками мероприятия в Дамаске. Задачей форума является разработка шагов для возвращения на родину сирийских беженцев. Более 6,5 млн человек предстоит вернуть в Сирию, многие из которых находятся в соседних государствах. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев возглавляет российскую делегацию.

Президент России Владимир Путин ранее переговорил с лидером Сирийской Арабской Республики (САР) Башаром Асадом. Главы двух стран обсудили не только проблему беженцев, но и послевоенное восстановление САР, пишет Федеральное агентство новостей.

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#дамаск #беженцы #конференция

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