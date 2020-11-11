Уральская рокировка: почему глава Минстроя Якушев сменил полпреда Цуканова

Политологи поделились мнениями о причинах перестановок в высших эшелонах российского истеблишмента.

Глава государства не дает заскучать политическому истеблишменту России: на днях он вновь встряхнул состав кабмина, произведя ряд перестановок на уровне министров. Присмотримся внимательнее к рокировке «Цуканов – Якушев», произошедшей 9 ноября на Урале. Очевидно, что для обоих это – понижение, но в чем кроются его истинные причины?

Владимир Якушев сменил должность министра строительства и ЖКХ России на пост полпреда президента в границах Уральского федерального округа. При этом фигура Владимира Якушева столкнула с «шахматной» доски прежнего полномочного представителя в УрФО Николая Цуканова.

Напомним, Якушев – выходец из Тюменской области, где он провел большую часть своей карьеры на госуправлении. С 2001 года – вице-губернатор региона, через четыре года – мэр областной столицы, а с 2005 и до 2018 года – тюменский губернатор, один из старожилов по этому показателю среди «долгоиграющих» глав субъектов. Два года назад ушел на повышение в Москву, возглавив Минстрой, но испытание столицей не выдержал.

По мнению политолога Павла Салина, отставка Якушева является ожидаемой. Аналитик считает, что на федеральном уровне теперь уже экс-министр не смог обрасти нужными покровителями, которые имели бы привилегию в виде доступа к руководителю страны. А на таком уровне власти, где уже чувствуется дыхание Олимпа, для «аппаратного выживания» это не менее важно, чем собственно цифры KPI.

Кроме того, как считает эксперт, на посту министра строительства Владимир Якушев в силу самой своей должности стал стороной, которая конфликтовала со сферой интересов его же куратора, коим является вице-премьер Марат Хуснуллин. В то же время, по сведениям Салина, серьезных претензий к Якушеву-министру не предъявлялось, о руководящей беспомощности речи не шло. У него есть и достижения, например, сдвиг в решении проблемы обманутых дольщиков, цифровизация отрасли, появление единого госзаказчика в строительстве.

А вот Николая Цуканова слухи о его возможной отставке сопровождали вообще всю карьеру, вспоминает калининградский политолог Анатолий Ромашко, который назвал его «очень цепким чиновником». Судя по отзывам знавших его людей, Цуканов не святой. Калининградцы в бытность его губернатором написали президенту открытое письмо, требуя отставки чиновника, так как руководили регионом его друзья и сослуживцы, без профподготовки и даже с криминальным прошлым.

«Цуканов – это вообще случайность на подобном уровне, но кто-то его держал. Он даже на уровне губернатора в Калининграде был не всегда хорош. Вот глава района из него был идеальный», – считает политтехнолог Андрей Максимов, видимо, намекая на то, что именно районная ветвь вертикали соответствует его компетенции и харизме.

По мнению эксперта, наиболее масштабным проектом этой персоны в качестве губернатора можно назвать проведенное некогда в самом западном регионе страны укрепление береговой линии. В итоге получилось «очень дорого и почти не заметно», как не без иронии отметил наш собеседник, выделяя поступки, которыми отметился высокопоставленный отставник.

«Скорее всего, у Цуканова обнаружилось что-то за рубежами Отечества. У него регион был такой, что соблазнов оказалось крайне много. Между тем вступившие в силу новые поправки к Основному закону страны прямо запрещают подобные вещи полпредам и членам Совбеза», – предположил причину отставки эксперт.

«Что же касается Якушева, то он просто вернулся домой на усиление. Он же бывший губернатор Тюменской области, и уже знает там все до винтика. С другой стороны, он – не силовик. Так что не очень понятно, насколько эффективно экс-глава Минстроя России сможет контролировать действия федеральных силовиков в УрФО», – прогнозирует развитие событий Андрей Максимов.

Если же вернуться к Цуканову, предположения экспертов, чем именно он разгневал Москву, разнятся. Во вверенном ему округе проблем, разумеется, было достаточно, тем более в случае, если было бы поручено их найти. Урал так и остался во многом сырьевым источником для страны. Да, это уникальный нефтеносный регион, по запасам залежей уступающий только странам Персидского залива. Однако в УрФО сильна нефтедобыча, но так и осталась неразвита переработка, даже первичная.

Сохраняется проблема резкой поляризации населения по уровню жизни в зависимости от региона. Так, размеры среднедушевого денежного дохода в Ямало-Ненецком автономном округе оцениваются в 6 раз выше, чем в Курганской области. Отсюда и довольно чувствительный социальный дискомфорт. Непростая ситуация и в сфере демографии, прежде всего в северных районах. Впрочем, проблемы эти базисного, системного свойства, ответственность за решение которых возлагать на одного человека было бы неверно.

«Цуканов мне представляется типичным для России назначенцем, о котором, по большому счету, нельзя сказать, что он “натворил каких-то дел”. В общем, выполнял вверенный ему функционал, к слову, очень ограниченный, на самом деле, в наших условиях, которые существуют сегодня у полпреда президента. Больших достижений у него не было, равно как и больших провалов тоже», – считает в свою очередь политолог Евгений Минченко.

Говоря же о карьерном пути Якушева, эксперт напомнил, что в российском истеблишменте существует большая группа людей, концентрирующихся вокруг мэра Москвы Сергея Собянина, который приобрел политический вес именно в Тюменской области. К ней примыкает группа Хуснуллина, продвигающая корпорацию «Дом.РФ», которая сегодня во многом переформатирует отечественный рынок строительных услуг, в первую очередь жилищного строительства.