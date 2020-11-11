Асад обсудил вопросы возвращения беженцев в САР с представителем МИД Ирана

Президент Башар Асад встретился в Дамаске со старшим помощником главы МИД Ирана Али Ашгаром Хаджи, чтобы обсудить Международную конференцию по возвращению беженцев в Сирию.

Президент Башар Асад встретился в Дамаске со старшим помощником главы МИД Ирана Али Ашгаром Хаджи, чтобы обсудить Международную конференцию по возвращению беженцев в Сирию.

Конференция проходит в Дамаске в период с 11 по 12 ноября. Иранский дипломат в ходе встречи с президентом САР Башаром Асадом рассказал о видении Тегерана по вопросам возвращения сирийских беженцев, передает Федеральное агентство новостей.

Иран готов предоставить Сирии любую поддержку для решения гуманитарной проблемы. Однако для возвращения беженцев в Сирию необходимо максимально расширить территории, контролируемые Дамаском.

В Тегеране подчеркнули, что в первую очередь власти САР должны продолжать работы по восстановлению инфраструктуры.

Как добавил Башар Асад, Сирии самостоятельно будет сложно справиться с проблемой беженцев, тем более, что власти ЕС демонстрируют двуличность в этом вопросе: с одной стороны, европейские страны не способны справиться с огромным потоком мигрантов, обеспечить их всем необходимым. С другой стороны, власти ЕС отказываются возвращать беженцев на родину под предлогом "борьбы за права человека".

Власти ЕС отказались участвовать в конференции по беженцам в Дамаске, так как в Сирии "не сложились условия, которые бы позволили организовать добровольное и безопасное возвращение беженцев в места их проживания".