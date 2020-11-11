Сахалинский депутат раскрыл подробности своего похищения

Неизвестные, угрожая ножом, похитили сахалинского депутата Александра Анистратова для "разговора", передает РИА Новости.

Неизвестные, угрожая ножом, похитили сахалинского депутата Александра Анистратова для "разговора", передает РИА Новости.

Похищение произошло утром 11 ноября на улице Горной. Депутат городской думы Южно-Сахалинска прогревал свою машину, в этот момент в салон сели злоумышленники и увезли политика в безлюдное место на улицу Лесную.

Анистратов рассказал, что у него с похитителями состоялся "серьезный разговор", подробности которого он не раскрыл. Политик уже обратился в правоохранительные органы. По словам депутата, злоумышленники скрылись на его машине. Подтверждения от официальных органов правопорядка пока нет.

Александр Анистратов стал депутатом Думы Южно-Сахалинска в сентябре 2019 года. Он работает зампредседателя комитета Думы по городскому хозяйству.