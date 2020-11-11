Королевский двор Бахрейна сообщил о смерти премьер-министра

Скончался премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа. Об этом, как сообщает информационное агентство BNA, объявил королевский двор страны.

Скончался премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа. Об этом, как сообщает информационное агентство BNA, объявил королевский двор страны.

Сегодня, 11 ноября, умер премьер-министр Бахрейна, уточняется в сообщении королевского двора. Информации о возможной причине смерти пока нет. В стране объявлен недельный траур.