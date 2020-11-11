Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:16   11 Ноября 2020
Происшествия

Королевский двор Бахрейна сообщил о смерти премьер-министра

Королевский двор Бахрейна сообщил о смерти премьер-министра

Скончался премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа. Об этом, как сообщает информационное агентство BNA, объявил королевский двор страны.

Сегодня, 11 ноября, умер премьер-министр Бахрейна, уточняется в сообщении королевского двора. Информации о возможной причине смерти пока нет. В стране объявлен недельный траур.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #бахрейн #королевский двор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров