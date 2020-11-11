Политолог оценил вероятность новых санкций США по «Северному потоку — 2»

Окончательно заблокировать «Северный поток— 2» Соединенным Штатам не удастся по нескольким причинам, убежден американист Константин Блохин.

Власти США намерены ввести очередные санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», пишет Bloomberg. Ограничения затронут страховые и сертификационные компании, которые уже сотрудничали о с российскими судами при завершении строительства трубопровода.

По данным СМИ, новые санкции включат в оборонный бюджет США на 2021 год. Соответствующего соглашения достигли члены обеих палат Конгресса: Палаты представителей и Сената.

Решение парламентариев не зависит от выборов президента США, которые состоялись 3 ноября, объяснил «Политике Сегодня» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Напомним, некоторые американские СМИ поспешили провозгласить демократа Джо Байдена новым лидером, но официально объявление победителя могут отложить на долгий срок.

«Несмотря на трудности внутри страны, протесты различные, напряженности, США успешно реализуют геополитические проекты», — отметил Блохин.

Впрочем, окончательно заблокировать «Северный поток— 2» Соединенным Штатам не удастся по нескольким причинам, убежден эксперт. Во-первых, в строительство газопровода вложены колоссальные деньги, и не только «Газпрома», но и пяти крупных европейских компаний. Общий размер инвестиций составил восемь миллиардов евро.

«Никакие санкции не перевесят вложения в него. Отказ от СП-2 будет хуже, чем санкции», — убежден политолог.

Во-вторых, для Германии СП-2 — вопрос энергетической безопасности и выживания. Последние несколько месяцев на власти ФРГ оказывалось мощное давление со стороны США, которые изначально выступали против строительства газопровода. Отказ Германии от совместного с Россией проекта грозит для нее экономическими и политическими проблемами, уверен эксперт.

«Строительство СП-2 увеличит политическую субъектность США. Если проект заблокируют, то Германия окажется в американских "клещах". С одной стороны, она будет получать дорогой сжиженный природный газ (СПГ) из США, а с другой — углеводороды с Ближнего Востока, которые тоже контролируются американскими союзниками», — объясняет эксперт.

В-третьих, проект готов более, чем на 90%. Не существует ни одного прецедента, чтобы строительство газопровода остановилось на таком уровне готовности. США смогут разве что притормозить проект, но в конечном счете его все равно введут в эксплуатацию, считает Блохин.

«Коней на переправе не меняют. И не экономически, ни политически США на такое не пойдут. Тем более, что в американка-германских отношениях есть проблемы. У американцев выйдет разве что ударить по Евроатлантической солидарности»

Действительно, отношения США и Германии обострились на фоне разногласий по «Северному потоку—2». ФРГ же не хочет отказываться от сотрудничества с Россией по жизненно важному для нее проекту. Давлении на Берлин многократно усилилось после госпитализации Алексея Навального. В августе три сенатора США в письме оператору порта в городе Засниц потребовали прекратить работы по поддержке строительства газопровода. В противном случае порту грозят санкции, которые приведут к его «финансовому разрушению».

В ответ статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен заявил, что энергетическая политика Германии и Европы будет определяться «исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

Накануне один из европейских партнеров «Северного потока-2», немецкая Uniper выразила надежду, что США изменят отношение к проекту при президенте Джо Байдене. Uniper также верят в успешное завершение строительства газопровода, на которое не повлияют существующие санкции. По мнению собеседника издания, при демократах отношение американцев к российскому газопроводу не изменится.

«Просто риторика будет не такой воинственной и агрессивной, как у Дональда Трампа», — заключил Блохин.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства «Северного потока-2». С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, помогающих устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Помимо США, против СП-2 выступают страны Балтии, Польша и Украина. Варшава предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe». Киев же не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу.

7 октября польский антимонопольный орган UOKiK решил оштрафовать пятерых партнеров «Газпрома» на сумму около 60 миллионов долларов. Причина заключается в том, что при строительстве газопровода не было зарезервировано половины мощности трубы для сторонних поставщиков. Сам «Газпром» также оштрафован на 7,6 миллиарда.

Компания намерена обжаловать решение польского регулятора о штрафе, поскольку оно «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства». В «Газпроме» подчеркнули, что размер компенсации говорит о желании любыми способами помешать завершению строительства трубопровода.

В августе 2020 года UOK уже штрафовал российского гиганта на 57 миллионов долларов. Тогда причиной послужил отказ «Газпрома» сотрудничать в расследовании по строительству СП-2. В Польше обратили внимание, что объединение нескольких независимых предприятий для финансирования газопровода не должно было происходить без одобрения регулятора. В итоге компания сумела обжаловать решение.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.