11:15 11 Ноября 2020Общество
Найден быстрый и эффективный способ очистки поверхности от COVID-19
Американские ученые придумали способ быстро и эффективно обеззараживать поверхности с помощью обработки холодной атмосферной плазмой.
Американские ученые придумали способ быстро и эффективно обеззараживать поверхности с помощью обработки холодной атмосферной плазмой.
Холодная атмосферная плазма представляет собой ионизированный газ с температурой, которая близка по показателям к комнатной. Его поток способен уничтожить большинство патогенных микроорганизмов, в том числе и коронавирус, сообщается в результатах работы, опубликованных в журнале Physics of Fluids.
Созданная специалистами из Калифорнийского университета установка на основе 3D-принтера распыляла вещество на различных поверхностях. Вследствие этого удалось выяснить, что на металле, пластике, картоне и коже, где COVID-19 может оставаться несколько часов, патоген уничтожался менее чем за три минуты.