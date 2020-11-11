В России зафиксировали еще 19 851 случай коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа сообщил о 19 851 новом случае COVID-19 на территории 85 регионов России.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа сообщил о 19 851 новом случае COVID-19 на территории 85 регионов России.

Почти 25% новых случаев инфекции не имели клинических проявлений болезни. По состоянию на 11 ноября в России заболевшими коронавирусом числятся всего 1 836 960 человек, сообщает оперштаб.

За последние сутки было зафиксировано 432 летальных исхода, за весь период пандемии с диагностированным коронавирусом скончались 31 593 пациента. Успешно побороли заболевание 1 369 357 россиян, из них медики выписали из больниц 18 616 человек за последние сутки.