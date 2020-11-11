В России могут продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты

Партия "Коммунисты России" направила в правительство инициативу о продлении новогодних праздников на две недели с сохранением зарплаты.

Партия "Коммунисты России" направила в правительство инициативу о продлении новогодних праздников на две недели с сохранением зарплаты.

Предложение поступило в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. При ухудшении ситуации с коронавирусом, мера позволит защитить здоровье жителей России. Продление каникул до 24 января поможет избежать переполнение больниц и замедлит рост новых случаев заболевания.

Также мера позволит выиграть время для распространения отечественных вакцин от инфекции. Новые ограничения введут в Москве из-за сложной обстановки с коронавирусом, передает телеканал "360".