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11:02   11 Ноября 2020
Общество

В России могут продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты

В России могут продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты

Партия "Коммунисты России" направила в правительство инициативу о продлении новогодних праздников на две недели с сохранением зарплаты.

Предложение поступило в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. При ухудшении ситуации с коронавирусом, мера позволит защитить здоровье жителей России. Продление каникул до 24 января поможет избежать переполнение больниц и замедлит рост новых случаев заболевания.

Также мера позволит выиграть время для распространения отечественных вакцин от инфекции. Новые ограничения введут в Москве из-за сложной обстановки с коронавирусом, передает телеканал "360".

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#новый год #каникулы #коронавирус

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