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10:58   11 Ноября 2020
Армия

В Госдепе США рассказали о своей заинтересованности в карабахском перемирии

В Госдепе США рассказали о своей заинтересованности в карабахском перемирии

Представитель Госдепартамента рассказал о заинтересованности США в перемирии сторон нагорнокарабахского конфликта, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты заявили, что они будут рады прекращению насилия в Нагорном Карабахе благодаря заключенному соглашению при посредничестве России. Представитель Госдепартамента сообщил, что они заинтересованы в том, чтобы узнать больше о деталях и планах по имплементации новой договоренности по мере того, как она принимает очертания, передает РИА Новости.

Однако комментировать соглашение официальный представитель отказался, отмечая, что подобные вопросы стоит задавать главам Армении и Азербайджана.

"Мы будем рады увидеть конец насилия", — подчеркнул представитель Госдепа.

Он напомнил, что США изначально осуждали эскалацию насилия вдоль линии соприкосновения и гибель людей.

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#соглашение #госдепартамент сша #перемирие в карабахе

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