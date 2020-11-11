В Госдепе США рассказали о своей заинтересованности в карабахском перемирии

Представитель Госдепартамента рассказал о заинтересованности США в перемирии сторон нагорнокарабахского конфликта, передает РИА Новости.

Представитель Госдепартамента рассказал о заинтересованности США в перемирии сторон нагорнокарабахского конфликта, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты заявили, что они будут рады прекращению насилия в Нагорном Карабахе благодаря заключенному соглашению при посредничестве России. Представитель Госдепартамента сообщил, что они заинтересованы в том, чтобы узнать больше о деталях и планах по имплементации новой договоренности по мере того, как она принимает очертания, передает РИА Новости.

Однако комментировать соглашение официальный представитель отказался, отмечая, что подобные вопросы стоит задавать главам Армении и Азербайджана.

"Мы будем рады увидеть конец насилия", — подчеркнул представитель Госдепа.

Он напомнил, что США изначально осуждали эскалацию насилия вдоль линии соприкосновения и гибель людей.