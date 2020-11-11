10:54 11 Ноября 2020Политика
Американские СМИ сообщили о фальсификациях на президентских выборах
Действующий лидер США Дональд Трамп собирает доказательства фальсификации президентских выборов, сообщил телеканал Fox News.
Действующий лидер США Дональд Трамп собирает доказательства фальсификации президентских выборов, сообщил телеканал Fox News.
В материале телеканала отмечается, что в числе проголосовавших в нескольких американских штатах оказались давно умершие граждане страны. Уточняется, что это подрывает доверие как к итогам президентских выборов, так и к системе США в целом.
Кроме того, избирательный штаб Трампа уже получил письменные показания свидетелей нарушений в штатах Невада, Пенсильвания и Мичиган, пишет "Взгляд".
Таким образом, в Пенсильвании свидетели рассказали о голосовании людей, которые родились еще в XIX веке, а в Неваде об умершем три года назад жителе. Помимо этого, у республиканцев есть свидетельства подтасовок бюллетеней в Неваде.