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10:54   11 Ноября 2020
Политика

Американские СМИ сообщили о фальсификациях на президентских выборах

Американские СМИ сообщили о фальсификациях на президентских выборах

Действующий лидер США Дональд Трамп собирает доказательства фальсификации президентских выборов, сообщил телеканал Fox News.

В материале телеканала отмечается, что в числе проголосовавших в нескольких американских штатах оказались давно умершие граждане страны. Уточняется, что это подрывает доверие как к итогам президентских выборов, так и к системе США в целом.

Кроме того, избирательный штаб Трампа уже получил письменные показания свидетелей нарушений в штатах Невада, Пенсильвания и Мичиган, пишет "Взгляд".

Таким образом, в Пенсильвании свидетели рассказали о голосовании людей, которые родились еще в XIX веке, а в Неваде об умершем три года назад жителе. Помимо этого, у республиканцев есть свидетельства подтасовок бюллетеней в Неваде.

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#сша #выборы #трамп

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