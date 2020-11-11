Военный эксперт связал опасения Чехии о начале глобальной войны с политикой НАТО

По сообщениям специалистов, информационная война вскоре может перейти в смертоносную фазу.

Военная разведка Чехии допустили вероятность начала третьей мировой войны. В опубликованном докладе за 2019 год сказано, что фантастический сценарий вскоре может стать страшной реальностью. Чешский информационный портал Lidovky, который ознакомился с 14-страничным исследованием, пишет про «первый этап подготовки» нового мирового конфликта:

«Возможный конфликт глобального характера, к которому в настоящее время движется мир, находится на первом этапе своей подготовки. Формируются умы тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты. Если мы не в состоянии оценить последствия собственных действий, то ошибочная инструкция или команда может инициировать процессы, ведущие к взаимному уничтожению».

Причиной глобального конфликта может стать соперничество между тремя сильнейшими мировыми державами: Россией, Китаем и США. Вечное противостояние между странами угрожает безопасности всей планеты, ведь диалог между ними ведется на все более повышенных тонах, а роль военных союзов и международных институтов ставится под сомнение.

Что касается территории, где может развернуться масштабное противостояние, военные специалисты из Чехии ставят на воздух и киберпространство. Последнее все больше переходит под контроль хакеров, пишет Lidovky. Они научились скрывать за собой «цифровые улики» и уже не стесняются атаковать даже порталы правоохранительных органов.

«Это, в конце концов, проблема большинства кибератак. Несмотря на очевидные последствия в виде сбоев в работе ИТ-систем или кражи данных, преступники отслеживаются полицией или спецслужбами только в исключительных случаях. Большинство инцидентов заканчивается тем, что дело просто откладывается. Можно только догадываться о том, откуда велась атака», — сообщает чешское издание.

Беспилотники также представляют повышенную опасность. Причем даже гражданские, ведь приспособить их для военного наблюдения или доставки бомбы в указанный район можно в считанные минуты. В качестве примера военнослужащие Чехии приводят Украину, где с помощью беспилотных летательных аппаратов ведутся бои на территории ДНР и ЛНР:

«Мы видели случаи переоборудования гражданских БПЛА в военные, вооруженные самодельными боеприпасами. Модифицированные таким образом машины впоследствии использовались для вооруженных нападений во время конфликтов в Ближневосточном регионе или на востоке Украины».

В компетентности чешской разведки сомневаться не приходится, уверен военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, ведь это подразделение создавалось еще в СССР. К сожалению, все перечисленные факторы действительно могут привести к крупному вооруженному конфликту, рассказал специалист.

«Этот прогноз начала третьей мировой войны, к сожалению, довольно близок к реальности. В обострившейся ситуации сейчас больше всего винят Россию и Китай, хотя Москва не предпринимает никаких шагов для роста напряженности. Со стороны Китая все не так гладко, но все-таки политика однополярного мира, которую пытается продавливать Вашингтон и страны НАТО, представляет, на мой взгляд, гораздо большую опасность».

Кнутов согласился, что стремительное развитие новых технологий иной раз заставляет задуматься о методах ведения войны. Достаточно вспомнить недавние учения, которые прошли в США. Вооруженные силы страны испытали роботов LIDAR: на полигоне Юма, что в штате Аризона, эти машины с помощью напарников-БПЛА искали российские танки Т-72 (тренировочные модели) в условиях города. Военный эксперт рассказал, что у роботов на это ушло около 20 секунд, после чего искусственный интеллект доложил о цели «живому» оператору и с его одобрения вызвал авиаудар по боевой машине.

«Новость о таких испытаниях меня просто поразила. И грань между уже привычной информационной войной, которая ведется по всему миру сейчас, и реальными боевыми действиями с участием таких технологий очень тонкая. Поэтому роль информационной войны в наше время просто колоссальная, особенно в социальных сетях. Если на обычные СМИ правительства стран еще как-то могут влиять, то в соцсетях отследить злоумышленников и их дезинформацию очень сложно», — добавил Кнутов.

Не стоит забывать и про космическое пространство, которое мировые державы пытаются освоить. Не только для захвата инопланетных территорий, но и для более серьезного контроля поверхности Земли. Ведь лучше позиция у того, кто находится на высоте:

«Строительство собственного спутникового центра SATCEN рассматривается Чехией, как важнейшая технологическая помощь в реагировании на современные угрозы. <…> Изображения, которые будут проходить через этот центр, помогут лучше исследовать местность. <…> Основными покупателями продукции станут армейские и командные структуры НАТО», — сообщает Lidovky.

Речь идет о центре спутникового наблюдения чешской армейской разведки и НАТО под кодовым названием SATCEN. Его строили еще с 2018 года на деньги Министерства обороны Чехии, которое выделило для этой цели около десятков миллионов долларов. Кнутов подтвердил, что подобные разработки являются для стран НАТО «дополнительными глазами», от которых чрезвычайно сложно что-то скрыть.