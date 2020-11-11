МИД РФ надеется на прогресс на Ближнем Востоке при новой администрации США

Москва рассчитывает на прогресс по ситуации на Ближнем Востоке после смены администрации США, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Богданов.

Москва рассчитывает на прогресс по ситуации на Ближнем Востоке после смены администрации США, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Богданов.

Россия считает, что смена администрации Соединенных Штатов положительно повлияет на ближневосточное урегулирование, отметил Богданов. По его словам, ожидается формирование новой команды американских переговорщиков.

Среди них могут оказаться те, кто работал в предыдущих администрациях с экс-президентами США Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, сказал замглавы МИД РФ. Эти люди глубоко разбираются в вопросах Ближнего Востока, поэтому после их возвращения к работе возможны перемены в лучшую сторону, пояснил он.