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10:36   11 Ноября 2020
Шоу-бизнес

Продюсер Дробыш рассказал о самочувствии после выявления COVID-19

Продюсер Дробыш рассказал о самочувствии после выявления COVID-19

Продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей о состоянии своего здоровья после подтверждения COVID-19.

Известный музыкальный деятель был госпитализирован с коронавирусом после подтверждения диагноза. Состояние композитора оценивается как средней тяжести, и он согласился на госпитализацию, чтобы не рисковать. В комментарии ФАН Дробыш сообщил, что чувствует себя "терпимо" и поблагодарил за беспокойство о своем здоровье.

Издание ранее сообщило, что в Москве и Санкт-Петербурге прошла серия госпитализаций известных артистов. Известно, что уже преодолели болезнь Сергей Мигицко, Семен Стругачев и Александр Збруев.

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#госпитализация #виктор дробыш #коронавирус

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