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10:33   11 Ноября 2020
Происшествия

Казахстанский авиалайнер столкнулся со стаей перелетных птиц после взлета

Казахстанский авиалайнер столкнулся со стаей перелетных птиц после взлета

Лайнер казахстанской авиакомпании SCAT сразу при вылете из аэропорта Атырау столкнулся со стаей птиц. Пресс-служба компании сообщила об отсутствии пострадавших в ходе инцидента.

Столкновение со стаей птиц не причинило самолету серьезных повреждений, но командир воздушного судна Иван Карпович решил прервать полет и вернуться в аэропорт Атырау. Посадка прошла в штатном режиме. Руководство авиакомпании SCAT высоко оценило профессионализм командира лайнера, который справился с нештатной ситуацией.

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#казахстанский лайнер #стая птиц #авиапроисшествие

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