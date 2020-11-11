Казахстанский авиалайнер столкнулся со стаей перелетных птиц после взлета

Лайнер казахстанской авиакомпании SCAT сразу при вылете из аэропорта Атырау столкнулся со стаей птиц. Пресс-служба компании сообщила об отсутствии пострадавших в ходе инцидента.

Лайнер казахстанской авиакомпании SCAT сразу при вылете из аэропорта Атырау столкнулся со стаей птиц. Пресс-служба компании сообщила об отсутствии пострадавших в ходе инцидента.

Столкновение со стаей птиц не причинило самолету серьезных повреждений, но командир воздушного судна Иван Карпович решил прервать полет и вернуться в аэропорт Атырау. Посадка прошла в штатном режиме. Руководство авиакомпании SCAT высоко оценило профессионализм командира лайнера, который справился с нештатной ситуацией.