Инфекционист перечислил основные причины тяжелого течения коронавируса

Тяжесть заболевания коронавирусом у человека зависит от нескольких факторов. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Тяжесть заболевания коронавирусом у человека зависит от нескольких факторов. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

По его словам, тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека, передает URA.RU. Тяжелее всего коронавирус может протекать у пациентов с ВИЧ-инфекцией, а также у людей, страдающих диабетом, онкологическими и сосудистыми заболеваниями и нарушением обмена веществ.

Поздняков подчеркнул, что для защиты наиболее уязвимых групп населения нужно использовать маски и перчатки. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте обновляется ежедневно.