The Times раскрыла имя настоящего владельца дома Шерлока Холмса в Лондоне

Знаменитое здание на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором, по книге, жил сыщик Шерлок Холмс, находится в частных руках. Дом принадлежит семье Назарбаевых.

Знаменитое здание на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором, по книге, жил сыщик Шерлок Холмс, находится в частных руках. Дом принадлежит семье Назарбаевых.

Дом, в котором писатель Артур Конан-Дойл в своей книге про легендарного сыщика Шерлока Холмса поселил главного героя, принадлежит семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила The Times.

Издание уточняет, что жилое помещение по адресу Бейкер-стрит, 221b, на 90% находится в собственности дочери бывшего главы республики Дариги Назарбаевой. Еще 10% записаны на ее сына Нурали Назарбаева.

Всего в собственности семьи Назарбаевых находятся земли и дома от 215 до 237 по Бейкер-стрит. The Times утверждает, что формально они записаны на компанию Farmont Baker Street Limited. Стоимость покупки оценивается в 140 миллионов фунтов стерлингов.