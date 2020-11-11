США подготовили новые санкции против "Северного потока — 2"

Власти США согласились ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими судами при завершении строительства газопровода "Северный поток — 2".

Власти США согласились ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими судами при завершении строительства газопровода "Северный поток — 2".

Представители нижней палаты Конгресса США и сената согласовали введение санкций в оборонный бюджет страны на следующий год в отношении страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами по прокладке труб, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированный источник. При этом в тексте документа указано, что ограничения не касаются Германии.

Первые санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" США ввели в конце 2019 года. Тогда швейцарской компании Allseas пришлось прекратить прокладывать трубы по дну Балтийского моря.